Deutsche Richter: EZB-Anleihenkäufe teilweise verfassungswidrig

Dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eilt der Ruf voraus, dass er gerne bellt, aber selten beißt. Was sich am Dienstag abermals bewahrheitete.

Der Aufkauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank ( EZB) verstoße zwar teilweise gegen das deutsche Grundgesetz, weil die Bundesregierung und der Bundestag die EZB-Beschlüsse nicht geprüft hätten, verkündete der Zweite Senat unter dem Vorsitzenden Andreas Voßkuhle. Die Entscheidung wurde mit 7 zu 1 Stimmen gefällt.

„ Bundesregierung und Deutscher Bundestag sind aufgrund ihrer Integrationsverantwortung verpflichtet, der bisherigen Handhabung der PSPP (das EZB-Aufkaufprogramm) entgegenzutreten“, heißt es in dem Urteil (die Pressemitteilung findet sich hier).

Wenige Konsequenzen

Allerdings wird - und das ist der wichtigere Punkt - das Gericht der EZB-Politik prinzipiell keinen Riegel vorschieben. In den Grundsatzfragen hatte der Europäische Gerichtshof ( EuGH) in Luxemburg den Anleihenkäufen schon zuvor grünes Licht erteilt.

Allerdings könnte das Urteil Schwierigkeiten für das jüngste, gegen die Folgen der Corona-Pandemie gerichtete, Ankaufprogramm (PEPP) bedeuten. Dieses wurde von der EZB angekündigt, nachdem das Urteil gefallen war.

"Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat auf das PSPP gezielt, aber das PEPP getroffen", twitterte der Ökonom Henrik Enderlein, Professor an der Hertie School und Direktor des Jacques Delors Center Berlin, pointiert.