Deutsche Bank verschärft Sparkurs - Renditeziel bekräftigt

Die Deutsche Bank verschärft ihren Sparkurs und sieht sich auf gutem Weg zur Erreichung ihrer Ziele für die Zeit nach dem Konzernumbau. "Seit 2018 haben wir unsere Ziele konsequent erreicht und unsere Pläne umgesetzt", sagte Bankchef Christian Sewing am Mittwoch anlässlich des Investorentags der Bank. "Das bleibt unser Ehrgeiz und das ist das, was Sie von uns erwarten können - jetzt und in Zukunft."

Die Bedeutung der Investmentbank soll weiter steigen, das Geschäft mit Firmen- und Privatkunden steht dagegen zunehmend unter Druck. Im Zuge des Umbaus fallen weltweit 18.000 Arbeitsplätze weg.

"In der dritten Phase unserer Transformation wird unser Weg kein grundsätzlich anderer sein. Aber wir schalten einen Gang hoch", schrieb Sewing in einem Brief an die 87.000 Mitarbeiter des Konzerns. Das Institut sei weiterhin auf einem guten Weg, das Renditeziel (RoTE) von acht Prozent bis 2022 zu erreichen. Dafür muss er allerdings noch um Vertrauen bei Analysten werben. Sie gehen davon aus, dass die Bank dieses Ziel bis dahin nicht schaffen wird. Laut den jüngsten Schätzungen rechnen sie mit etwas mehr als drei Prozent.