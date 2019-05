Deutsche Bank tief in der Krise: Aktie fällt auf Rekordtief

Topliga der Vermögensverwalter

Sewing setzt auf stabile Geschäfte wie die Transaktionsbank, die Zahlungsverkehrslösungen anbietet, und die Fondstochter DWS. „Es muss unser Ziel sein, hier einen der zehn größten Vermögensverwalter der Welt zu formen“, erklärte er.

Die DWS verhandelt derzeit mit der Schweizer Großbank UBS über eine mögliche Zusammenlegung mit deren Fondsparte. Allerdings stocken die Gespräche Insidern zufolge.

Auch andere große Vermögensverwalter wie Amundi aus Frankreich sind Finanzkreisen zufolge an der DWS interessiert.

Razzia und Geldwäsche-Verdacht

Nachdem im Herbst Bilder von einer zweitägigen Großrazzia bei der Bank wegen des Verdachts auf Geldwäsche weltweit über die Fernsehbildschirme flimmerten, will Sewing jene Bereiche zusammenlegen und stärken, die dafür verantwortlich sind, dass alle Geschäfte sauber und legal ablaufen. Wer diesen neuen Bereich leiten soll, ließ Sewing in seiner Rede offen.

Formal zuständig ist die einzige Frau im Vorstand, die Französin Sylvie Matherat. Sie gilt aber als angezählt, seit die Finanzaufsicht Bafin im vergangenen Jahr einen Sonderaufpasser bei dem Institut eingesetzt hat.

Marathon-Versammlung droht

An der Hauptversammung nahmen in diesem Jahr ähnlich viele Aktionäre teil wie 2018. Damals waren es mehr als 4000. Es wird erwartet, dass sich die Debatte bis in den Abend zieht - im vergangenen Jahr war erst um 21 Uhr Schluss.

Ob es am Ende für eine Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand reichen wird, ist offen. In den vergangenen Wochen hatten wichtige Aktionärsberater wie Glass Lewis und ISS ihren Kunden empfohlen, dies nicht zu tun. Sollte es so kommen, wäre das eine schwere Schlappe für Sewing, Achleitner & Co.