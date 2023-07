Deutsche Bank muss in USA 186 Millionen Dollar Geldstrafe zahlen

Die Deutsche Bank erklärte, sie habe in dieser Sache eine Reihe von Schritten unternommen und die Fed habe die in den vergangenen Jahren gemachten Fortschritte gewürdigt. Die verhängte Strafe sei zu einem großen Teil durch in früheren Quartalen gebildete Rückstellungen gedeckt.

➤ Mehr lesen: Inflation in Österreich: Was endlich billiger wird

Geldwäsche-Skandal

Die Danske Bank ist in einem der größten Geldwäsche-Skandale der Wirtschaftsgeschichte in den USA zu einer Milliarden-Geldstrafe verurteilt worden. Die dänische Bank hat zugegeben, zwischen 2008 und 2016 US-Banken betrogen zu haben.