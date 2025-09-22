Wirtschaft

Mitarbeiter der Deutschen Bahn kündigen Ablehnung neuer Spitze an

Die Gründe für die Ablehnung waren vorerst nicht bekannt. Der Aufsichtsrat des Konzerns tagt am Dienstag und Mittwoch.
22.09.25, 12:22
Die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn will den geplanten Personalwechseln an der Spitze des Konzerns und bei der Infrastrukturtochter DB InfraGo nicht zustimmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Bahnkreisen.

Über die genauen Gründe für die Ablehnung wurde zunächst nichts bekannt. Der deutsche Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte zuvor angekündigt, dass die bisherige Bahn-Vorständin für den Regionalverkehr, die Südtirolerin Evelyn Palla, künftig den Gesamtkonzern führen soll. 

Ex-ÖBB-Managerin soll Chefin der Deutschen Bahn werden

Bei der InfraGo soll Dirk Rompf den bisherigen Chef Philipp Nagl ersetzen. Rompf war einst Vorstand der InfraGo-Vorgängergesellschaft DB Netz und zuletzt Geschäftsführer beim Beratungsunternehmen Ifok.

Zuständig für die Bestellung des neuen Spitzenpersonals ist der Bahn-Aufsichtsrat, der am Dienstag und Mittwoch tagen soll.

