VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

ÖBB: Neuer Fahrplan, Start für Koralmbahn und Preiserhöhungen

Ab 14. Dezember gilt bei der ÖBB ein neuer Fahrplan. Außerdem startet die Koralmbahn und die Ticketpreise werden steigen - und das um mindestens 4 Prozent.
Von Daniel Jamernik
16.09.25, 16:17
Kommentare
(kurier.at)  | 

Kommentare