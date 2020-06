Deutsche Bahn rechnet mit größtem Verlust in der Geschichte

Die Deutsche Bahn (DB) erwartet heuer so hohe Verluste wie noch nie. "Operativ sind wir mit der Eisenbahn in Deutschland seit März in die Verlustzone geraten, und zwar jeden Monat in dreistelliger Millionenhöhe", schreibt Vorstandschef Richard Lutz in einem internen Brief an die Belegschaft.

"Das wird trotz der erwarteten und erhofften Erholungen bis zum Jahresende so bleiben und im laufenden Geschäftsjahr zum größten operativen Verlust in der Geschichte der DB führen", erklärte Lutz.