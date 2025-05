Wie das Designer Outlet Parndorf vom starken Tourismus profitiert

Mario Schwann ist der Generalmanager des Designer Outlets in Parndorf .

Um das Personal in den Shops auf die Kunden aus aller Welt vorzubereiten, betreibt das Outlet Center eine eigene "Retail Academy". Auch dass Angestellte verschiedene Sprachen sprechen, werde laut Schwann immer wichtiger.

Asiatische Kunden will das Einkaufszentrum durch Kooperationen mit Reiseanbietern ansprechen. So hätten heute etwa mehrere chinesische Reisebüros einen Stopp im Outlet-Center im Programm.

Um das ausländische Publikum auf sich aufmerksam zu machen, verfolgt das Outlet Center Parndorf eine internationale Werbestrategie . So werde etwa im Rumänien oder Serbien mit Influencern auf Social Media zusammengearbeitet, um besonders junge Shopping-Touristen ins Nordburgenland zu locken.

Das Einkaufszentrum gehört zur Mc Arthur Glen Gruppe mit Sitz in London. Der Konzern betreibt weltweit 23 Standorte in acht verschiedenen Ländern und ist der größte Betreiber von Designer Outlets in Europa. Die Gruppe erwirtschaftet einen jährlichen Gesamtumsatz von rund 6 Milliarden Euro .

Daneben versucht das Designer Outlet dem ausländischen Publikum durch längere Öffnungszeiten im Sommer gerecht zu werden. "Der internationale Gast ist es eben gewöhnt, bis in den Abend hinein zu shoppen", so Schwann.

Das internationale Publikum hat auch Einfluss auf die Auswahl der Marken, die in Parndorf vertreten sind. So habe es in den Anfängen des Outlets hauptsächlich Sportartikel und Alltagskleidung zu kaufen gegeben. Seit sich die Geschäfte aber immer mehr hin zu Luxus-Designermarken entwickelten, kauften immer mehr Besucher aus dem fernen Ausland im Outlet Center ein.

Aktuelles Weltgeschehen in Parndorf spürbar

Insgesamt war 2024 das "erfolgreichste Jahr der Centergeschichte", wie Schwann es nennt. Der Umsatz stieg durch die internationale Ausrichtung um 6,9 Prozent. Die Abhängigkeit von internationalen Besuchern bringe aber nicht nur Vorteile: Das aktuelle Weltgeschehen - konkret etwa die Unsicherheiten in Südkorea oder die Unruhen in Serbien - sei mittlerweile auch in Parndorf spürbar.