Der Wettkampf der Standorte

Aus dem Linzer Stadtbild ist die voestalpine nicht wegzudenken. Aus dem Umfeld des 300.000-Einwohner-Ortes Corpus Christi bald auch nicht mehr. Dort entsteht ein riesiges Voest-Werk (mehr dazu). Der heimische Stahlriese könnte auch noch weitere Kapazitäten aus Linz abziehen. "Das ist keine Drohung, sondern einfach eine Anwendung der Grundrechenarten im globalen Wirtschaftsgeschehen", sagte Voest-Chef Wolfgang Eder kürzlich dazu.

Die Grundrechenarten, die den Wettbewerb der Wirtschaftsräume bestimmen, sind simpel: In den USA kostet Gas nicht einmal halb so viel wie in Europa. In der EU sind die Personalkosten um 30 Prozent höher, Grundstücke kosten ein Vielfaches als jenseits des Atlantiks.

Diese Rechnung sei allerdings zu kurz gedacht, meinen die Experten der Privatbank Gutmann. Der Energiepreis sei wichtig, vor allem für Energie-intensive Betriebe wie die Voest. "Letztlich entfallen aber nur vier bis zehn Prozent der operativen Kosten in den USA auf Energie, in Europa vermutlich noch weniger", sagt Gutmann-Investment-Manager Nikolaus Görg. Energiepreise würden bei vielen nur marginal auf die Wettbewerbsfähigkeit wirken. "Es muss also etwas anderes sein, was Erfolg ausmacht." Görg und Gutmann-Fondsmanager Christoph Olbrich haben einige Beispiele dafür, warum die USA in etlichen Bereichen die Nase vorne haben: