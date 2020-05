Der Vatikan gegen das Primat der Banken

Wir machen weniger Lärm", räumte Bischof Mario Toso in Rom ein. Doch inhaltlich sei man mit den Forderungen der "Occupy-Wall-Street"-Bewegung durchaus auf einer Linie. Tatsächlich steht der Päpstliche Rat für Gerechtigkeit und Frieden des Vatikan, der jetzt einen 40-seitigen Forderungskatalog vorlegte, den radikalen Wünschen der Protestbewegung in ihrer Radikalität kaum nach.



Das ganze internationale Finanzsystem müsse grundlegend reformiert werden, heißt es in dem Schreiben. Angesichts der übergroßen Macht der Banken müsse wieder das Primat von Ethik und Politik hergestellt werden. "Die Menschen, die darunter leiden, wie die Finanzmärkte derzeit operieren, haben das Recht zu sagen: Macht eure Geschäfte anders", zeigte auch Kardinal Peter Turkson Sympathie für die "Occupy-Wall-Street"-Bewegung. "Wenn Menschen Regierungen zur Verantwortung ziehen können, warum können wir dann nicht auch andere Institutionen zur Rechenschaft ziehen, wenn sie uns nicht dabei helfen, gut und friedlich zu leben?", sinnierte der aus Ghana stammende Turkson. Als einen der Hauptgründe für die derzeitige Finanzkrise nennt der Vatikan das unverhältnismäßige Wachstum der Finanzmärkte im Gegensatz zum geschrumpften Wirtschaftswachstum.