Der Staat hat hart an Corona zu knabbern: 98 Milliarden fehlen

Konkret „fehlen“ in diesen vier Jahren nach aktueller Finanzplanung Steuereinnahmen in Höhe von 46 Milliarden (vor allem Mehrwertsteuer, aber auch Lohnsteuer und KöSt). Und es fallen Mehrausgaben von 52 Milliarden an (Kurzarbeit, Umsatzersatz, Ausfallbonus etc). Nicht einberechnet sind hier andere große und wachsende Ausgabeposten wie etwa der Pensionsbereich.