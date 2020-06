Der Speicher, der die Künstler nährt

Vielen Konsumenten ist das gar nicht bewusst. Andere weichen aus, indem sie die Produkte jenseits der Grenze einkaufen oder bestellen. Österreichs Elektrohändler sehen ihr Geschäft wegbrechen. "Ich verkaufe nur ein Drittel der Drucker von früher, wenn überhaupt", sagt Thomas Schöfmann, Geschäftsführer von Conrad Electronics. Noch ärgere Einbußen befürchten die Händler, wenn die Festplatten- oder Speichermedienabgabe noch dazukommt. Eigentlich müssten sie diese seit Oktober 2010 auf Computer, Laptops, Tablets oder MP3-fähige Handys einheben. Allerdings wird das seit Jahren vor Gericht bekämpft. Das Kernargument: Diese Geräte würden als Arbeitsgeräte eingesetzt und nicht primär für das Speichern und Kopieren verwendet. Der Oberste Gerichtshof hat jedoch kürzlich einen Schwenk vollzogen: Die Technik und das Nutzerverhalten hätten sich geändert, eine neue Prüfung sei nötig. Deshalb zurück an den Start – an die Erstinstanz.

Die AustroMechana, die die Abgabe für die Künstler einhebt, sieht sich dadurch im Aufwind. Denn auch Kulturminister Josef Ostermayer bezeichnet die Festplattenabgabe als "realistischste Variante" . Der Handel hingegen ist in Aufruhr: Einzelne Produkte würden um 5 bis 30 Prozent teurer. Ulrich Fuchs, Obmann des Maschinenhandels in der Wirtschaftskammer, schätzt, dass bis zu 2000 von 19.000 Jobs verloren gehen könnten. Wenn die Kunden auf ausländische Onlinehändler ausweichen, drohten Umsatzrückgänge von 15 Prozent oder 135 Mio. Euro. Damit würden am Ende die Künstler und die Händler durch die Fingern schauen.