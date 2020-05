Der Shopping-Wahnsinn kann beginnen

Im größten Shopping-Tempel Europas – er wurde heuer baulich modernisiert – gingen die Dekorationsarbeiten erst gestern ins Finale. An starken Einkaufssamstagen pilgern mehr als 100.000 Kunden in den Waren-Tempel mit seinen 330 Geschäften. Um diese Völkerwanderung zu kanalisieren, gibt es heuer erstmals einen eigenen Busparkplatz sowie eine Verkehrslotsen-Truppe.

Im jüngsten Einkaufszentrum, dem G 3 in Gerasdorf, freut man sich auf das erste Weihnachtsgeschäft. „Wir hoffen, dass sich das hohe Kundeninteresse fortsetzen wird“, sagt Resort-Manager Michael Maukner. Ein besonderes Angebot hat man für Unentschlossene parat: Shopping-Berater helfen in der Vorweihnachtszeit kostenlos. „Die Beratung reicht von Styling- und Modefragen bis zur Hilfe bei der Suche nach einem Geschenk“, sagt Marketingleiterin Petra Kern. Anmeldung erforderlich unter Tel. 0800/900333 . Gute Nachrichten gibt es für jene, die mit dem Gratis-Bus aus Wien anreisen. Die Busse fahren in kürzeren Intervallen.

Auch auf der Mariahilfer Straße kommt die erste, zarte Festtagsstimmung auf. Die Weihnachtsbeleuchtung schmückt bereits die Einkaufsmeile, viele Geschäfte sind liebevoll herausgeputzt.

So auch die Stiefelkönig- Filiale. Schuhe zu schenken, liegt im Trend. „Im Winter machen wir die stärksten Umsätze. Und schöne Schuhe schmücken jeden Menschen“, lächelt Verkäuferin Sanela Stanisavljev. Im Geschäft riecht es nach Weihnachten und die violetten Christbaumkugeln passen exzellent zu den goldenen Lichtlampions. Eigentlich fehlt nur noch der Schnee.