Der Rubel rollt für West-Manager

Ex-Siemens-Chef Peter Löscher dürfte schon eine Verwendung für zumindest einen Teil seiner Abfertigung haben, die einschließlich Aktienoptionen bis zu 30 Millionen Euro ausmachen könnte. Er kann sich damit am Imperium seines neuen Arbeitgebers beteiligen: An der in Zürich angesiedelten Renova Management AG des russischen Oligarchen Viktor Vekselberg, der den in Villach geborenen und aufgewachsenen Top-Manager per März an die Spitze seiner Schweizer Beteiligungsholding geholt hat. Löscher soll sich vor allem um die renommierten Schweizer Industrieunternehmen Sulzer und Oerlikon kümmern, die Vekselbergs Renova kontrolliert.

Zur Seite steht ihm ein alter Bekannter aus Deutschland: Der ehemalige Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann zieht ebenfalls ins Renova-Kontrollgremium ein. Ackermann hatte sich im Sommer 2013 als Vizepräsident des Siemens-Aufsichtsrats gegen die vorzeitige Abberufung Löschers quergelegt und trat daraufhin aus dem Kontrollgremium aus.