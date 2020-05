Der Pleitegeier findet weniger Futter in Europa

Ein Drittel aller Pleiten in Europa entfällt auf Frankreich. " Frankreich schlitterte in den vergangenen Jahren immer knapp an der Rezession vorbei", sagt der gebürtige Klagenfurter Rödl, der an der Uni Innsbruck Wirtschaftstheorie lehrt. Das Wachstum sei mit 0,5 Prozent zu gering, die Arbeitslosenrate betrage mehr als zehn Prozent.

Die Creditreform-Studie hat aber einen kleinen Haken. In einigen Ländern, darunter in Großbritannien, werden Pleiten von Selbstständigen bzw. Ein-Personen-Unternehmen gar nicht erfasst. "Ein-Mann-Firmen werden oft aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten, aber ohne reguläres Insolvenzverfahren geschlossen", weiß Rödl. So hat sich die Zahl der Unternehmen vor allem in den Mittelmeerländern durch "stille Schließungen" verringert.