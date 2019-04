Der Osterhase wird vegan und bio

Bei den Schoko-Osterhasen geht der Trend zu bio und fair. Jedenfalls habe das entsprechende Angebot deutlich zugenommen wie die Bio-Checker von Südwind und Global 2000 verlautbaren. Die österliche Frohbotschaft: Heuer gab es unter den 29 getesteten Hasen gleich sechs Sieger.

"Ökologische und soziale Qualität"

Ein Ampelsystem der Tester informiert über die wie es in einer Aussendung heißt "ökologische und soziale Qualität" der Schoko-Osterhasen: Am besten schnitten der "EZA Osterhase aus biologischer Milchschokolade" erhältlich in den Weltläden und der "Favorina Bio-Confiserie-Osterhase" von Lidl ab.

"Natur aktiv Bio Confiserie Osterhase" von Hofer, "Natur pur Bio-Osterhase" von Spar, "Natürlich für uns-Osterhase" erhältlich bei M-Preis und Unimarkt sowie der "Schönenberger Vegane Schoko-Osterhase" erhältlich bei Denn's, zählen ebenfalls zu den nachhaltigen Top-Hasen.

Fairtrade- als auch Bio-zertifiziert

"Zum ersten Mal zählen wir ganze sechs Test-Sieger und knapp zwei Drittel der Osterhasen konnten wir mit grün in zumindest einem Bereich bewerten. Ein Trend in Richtung Nachhaltigkeit ist klar festzustellen", so eine Stellungnahme der Tester.

Die getesteten Schoko-Hasen-Sieger sind sowohl Fairtrade- als auch Bio-zertifiziert. In diesem Jahr wurden zudem weniger als ein Drittel der Test-Hasen aufgrund fehlender Zertifizierung mit "rot" bewertet, 2016 waren es noch über die Hälfte. Zwei Produkte wurden mit "orange" bewertet, da die vorliegende Zertifizierung nur Mindeststandards festlegt