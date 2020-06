Der linke "Anti-Held" im griechischen Drama

Griechenlands Internet-Gemeinde hat den ultimativen Slogan für ihren Star schon gefunden: "Come on Alexi for a Greece that’s sexy." In den Reihen der mittelalterlichen griechischen Politiker im blaugrauen Anzug mutet Alexis Tsipras – seit der Wahlnacht plötzlich einer der mächtigsten Parteiführer des Landes – wie ein schriller Farbfleck an.

Nicht nur weil der jugendlich wirkende 37-Jährige nie Krawatte trägt und gerne mit dem Motorrad durch Athens Verkehrsgewühl braust. Was der Chef der Radikallinken SYRIZA mit in die sich überschlagende politische Landschaft brachte, ist ein neuer Stil: Lässig, aber extrem, charmant und frech jongliert Tsipras jenseits aller gültigen Logik von Politik.

Griechenlands Sparprogramm stoppen und das Land trotzdem in der Euro-Zone halten? "Alles machbar", verspricht Tsipras . Nur wie? – Das hat der linke Senkrechtstarter der griechischen Politik noch nicht verraten.