Der Krieg der Steine: Was es mit dem Lego-Streit auf sich hat

So flattern seit einigen Jahren bei so ziemlich allen, die im Baustein-Kosmos ihr Geld verdienen, regelmäßig Briefe der LEGO-Anwälte ins Haus. Sogar Thomas Panke erhielt vor knapp einem Jahr eine erste Abmahnung, weil er LEGO-Produkte in seinen Videos schlecht bewertet hatte. Im Jänner erhielt er wieder Post, diesmal wurden ihm Markenrechtsverletzungen vorgeworfen, da er den Namen "LEGO" in seinen Videos als Gattungsbegriff verwendet hatte. Der richtige Begriff wäre übrigens "Klemmbausteine".

Der "Held" musste also die betroffenen Videos löschen und den Sachverhalt in einem eigenen Video richtigstellen, das inzwischen mehr als 2,5 Millionen Klicks generiert hat: "Sagt LEGO bitte wirklich nur zu Produkten von LEGO. Zum Beispiel: 'Dieses schlechte Produkt ist von LEGO'", meint Panke dort. "Die weinen sonst alle, die Dänen!"