Der Kampf gegen die Landflucht

Rewe will sich daher vom Nahversorger zum Rundumversorger entwickeln. In der Praxis bedeutet das, dass rund um die Rewe-Standorte weitere Einrichtungen integriert werden können. Die Palette reicht von E-Ladestationen, Restaurants, Abholservice und Co-Workspace-Arealen bis hin zu Wohnungen und Kinderbetreuung, so Haraszti zum KURIER.

Bedürfnisse vor Ort

Die Herausforderung besteht laut dem Rewe-Chef darin, dass „in Absprache mit den Kommunen individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse der Bevölkerung vor Ort“ eingegangen werden müsse, wobei er auf konkrete Beispiele der Umsetzung verweist. So wurde etwa die Billa-Filiale in Bad Kleinkirchheim ( Kärnten) mit Ferienwohnungen überbaut. In Schladming ( Steiermark) wurde der Raum über einer dortigen Billa-Filiale zur Hotelnutzung zur Verfügung gestellt und rund um die Billa-Filiale in Vösendorf ( Niederösterreich) wurde ein Bistro samt Spielplatz und E-Bike-Ladestation errichtet.