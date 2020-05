Der EZB-Steuermann verlässt die Bank

Eine Gruppe um den Berliner Wirtschaftsjuristen Markus Kerber will ihn beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg verklagen, berichtete die deutsche Tageszeitung Die Welt . Trichet habe als EZB-Chef eigenmächtig und in eklatanter Weise gegen die EU-Verträge verstoßen und so die finanziellen Grundlagen der Euro-Länder gefährdet. Der deutsche Bundespräsident Christian Wulff hat einen Brief von Kerber mit der Aufforderung erhalten, die Klage zu unterstützen. Wulff hat im August das Vorgehen der EZB kritisch kommentiert: "Ich halte den massiven Ankauf von Anleihen einzelner Staaten durch die EZB für rechtlich bedenklich."



Vor dem Kadi zu stehen ist Trichet nicht unbekannt. Der in Lyon geborene Professoren-Sohn studierte zuerst Bergbau, dann Politik, Ökonomie und Staatsverwaltung. In seiner Zeit im Pariser Schatzamt war Trichet auch für Staatsunternehmen zuständig. Dazu zählte die - seit langem privatisierte - Großbank Credit Lyonnais. Diese vertuschte Anfang der 90er-Jahre Milliardenverluste. Die Behörden ermittelten gegen Trichet. Ihm wurde vorgeworfen, von den Bilanztricks gewusst und sie vertuscht zu haben. Im Prozess im Juni 2003 wurde Trichet freigesprochen. Damit war der Weg an die Spitze der EZB frei. Acht Jahre später, macht Trichet, der 68 Jahre alt ist, Mario Draghi Platz, der am 3. September seinen 64. Geburtstag gefeiert hat.