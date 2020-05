Der Euro und seine vielen Nullen

Goldrausch Die Finanzkrise, die zur heftigsten Wirtschaftskrise der vergangenen Jahrzehnte führte, ließ die Börsenkurse in den Keller stürzen. Sichere Geldhäfen waren gefragt. Heiß begehrt: Sachwerte wie Gold, dessen Kurs in die Höhe schoss. Im Frühjahr 2010 zog der Goldkurs, in Euro umgerechnet, erstmals über die 1000er-Marke.