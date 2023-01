Die norwegische Sporthandelskette XXL Sports & Outdoor will Österreich bis Ende 2023 verlassen. XXL-Österreich-Chef Magnus Kreuger bestätigte der APA entsprechende Medienberichte von Kleine Zeitung und OÖ-Nachrichten. Man habe über fünf Jahre lang an einem profitablen Geschäft gearbeitet, am Ende sei man aber gescheitert, so Kreuger. Die Entscheidung, sich aus Österreich zurückzuziehen sei traurig aber notwendig.

Drei Filialen (Donau Zentrum, Parndorf und Shopping City Süd) sollen geschlossen werden. Für die fünf übrigen Standorte (Mariahilfer Straße, Pasching, Wiener Neustadt, Seiersberg und Klagenfurt) werde noch nach einer Lösung gesucht.