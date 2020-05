Der Bankfilialen-Schwund

Die Bank Austria muss "ihre Geschäftsmodelle teilweise radikal neu definieren", so Willibald Cernko, Chef der Bank Austria. Das wird im Laufe der nächsten drei bis vier Jahre zu einer "signifikanten" Verringerung der Filialen führen, vor allem außerhalb der Städte. Um dennoch präsent zu sein, baut die UniCredit-Tochter die virtuelle Beratung aus und sucht Partner für das Filialgeschäft. Es gehe darum, "in Frequenzlagen hineinzugehen". Man suche nicht einen bundesweiten Partner, sondern eher regionale Zusammenarbeit, "wo sich Leute aufhalten" und am Weg zum Einkauf Bankgeschäfte erledigen können. Zugleich wolle man nicht eigene Filialen, die dann unbesetzt sind, "kannibalisieren".

Die Bank Austria werde ihre heute 360 Filialen in den nächsten Jahren "einigermaßen deutlich zurücknehmen". Auch der Personalstand werde unter den derzeitigen Wert von 10.000 fallen.