Der Aufschwung auf dem Jobmarkt hält an

Laut einer Analyse des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY ist es mit dem Aufschwung auf dem heimischen Arbeitsmarkt noch nicht vorbei. Heuer würden in Österreich rund 50.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, besagt die Prognose. Laut EY sind seit dem Jahr 2007 in Österreich 480.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen worden. Nur in Deutschland und Frankreich seien es mehr gewesen. Allein im Vorjahr seien rund 81.000 neue Stellen entstanden, das sei Platz sieben in der Eurozone, so die EY-Berater.

Obwohl die Konjunktur in Europa gut läuft, ist die Arbeitslosigkeit in den meisten Euro-Ländern nach wie vor größer als vor Ausbruch der Krise. Nur in sechs Ländern, darunter Deutschland, liegt die Arbeitslosenrate tiefer als im Vorkrisenjahr 2007. In Österreich liegt diese Quote mittlerweile exakt auf dem Niveau von 2007.