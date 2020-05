Der astronomische Schuldenturm der USA

Ein Blick in die Vergangenheit liefert zusätzliche Wahlkampfmunition. Mit 5070 Milliarden US-Dollar war der bisherige Schuldenmeister George W. Bush, der 2001 ins Weiße Haus einzog. In seiner Ära schlugen vor allem die großzügigen Steuererleichterungen und Neuausgaben (1800 Milliarden) negativ zu Buche, dahinter folgen erst die höheren Militärausgaben (1500 Milliarden) für die Kriege im Irak und in Afghanistan. Das hat die New York Times errechnet. Dahinter folgen erst mit 773 Milliarden die

Konjunkturprogramme und Hilfen für US-Banken im Jahr 2008, als die Finanzkrise voll zuschlug.