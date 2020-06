Denzel will in Osteuropa durchstarten

Dann aber, so Stadler, gebe es durchaus Chancen, vor allem in den angrenzenden Ländern Osteuropas. Allerdings wolle Denzel nur als Importeur, nicht aber als Händler, tätig werden. Zurückgezogen hat sich Denzel aus dem Carsharing. „Das ist für uns niemals wirtschaftlich zu betreiben, weil die Hersteller aus Marketinggründen selbst in den Markt eingestiegen sind.“ Diese könnten aufgrund ihrer Größe leichter agieren.

Denzel verkaufte im Vorjahr 42.339 Neu- und Gebrauchtautos (plus 1000 Stück). Die jährlich steigenden Kurzzulassungen sind Stadler im Gegensatz zu Kritikern in der Branche, die von Marktverzerrung sprechen, kein Dorn im Auge. „Man muss für einen gewissen Kundenkreis günstigere Fahrzeuge anbieten.“ Ein Rabatt von 5000 Euro bei einem Listenpreis von 20.000 Euro sei weniger elegant als eine Kurzzulassung. „Auch diese Autos werden verkauft und werden nicht in der Donau versenkt“, sagt Stadler. Für den gesamten heimischen Automarkt rechnet er heuer mit ebenso vielen Pkw-Neuzulassungen wie im Vorjahr (318.000). Im ersten Quartal gab es dank der Vorziehkäufe wegen der Erhöhung der Normverbrauchsabgabe ein kleines Plus von 1,4 Prozent.