Dem feinen Zwirn fehlt die kaufkräftige Kundschaft

Florian Jonak: Generell machen die Geschäfte in der Wiener Innenstadt zwischen 40 und 50 Prozent des Umsatzes mit Touristen. Wie viel genau hängt von der Branche und der Lage ab.

Klingt gar nicht so viel ...

... ist aber eine Definitionssache. Wir definieren „Touristen“ als jene Kunden, die die Mehrwertsteuer rückerstatten. Das sind also jene mit Wohnsitz außerhalb der EU. Sie tragen bei uns 50 Prozent zum Umsatz bei. Dass das Geschäft aktuell leidet, ist klar. Als Geschäftsmann muss man jetzt einen klugen Kopf bewahren.

Heißt was?

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie heißt abwarten. Man sieht bereits, dass am Anfang der Krise vieles falsch eingeschätzt wurde. Die Panik, die uns aufgrund der ungewohnten Situation in den Knochen gesteckt ist, verschwindet jetzt langsam.

Woran machen Sie das fest?

Wir sind unter anderem im Austausch mit vielen europäischen Lieferwerken und haben Hinweise, dass sich die Lage entspannt.

Was passiert mit Teilen, die nicht verkauft werden konnte? Wird es Designermode heuer günstig geben?

Nein, der Lagerdruck ist nicht hoch. Die Sommerware wird ab November angeliefert – sie war zu einem guten Teil schon verkauft, als die Krise ausgebrochen ist. Und der letzte Teil der Kollektion ist nicht mehr voll ausgeliefert worden.

Wieso?

In Italien und Spanien sind Lieferwerke oft ein, zwei Monate still gestanden. Die Ware kam nicht innerhalb der vereinbarten Lieferfenster. Deswegen sind die Lager nicht übervoll. Aus heutiger Sicht sehe ich überhaupt keinen Grund zu schleudern. Überhaupt sind die Werke der Luxuslabels in der Regel zurückhaltend bei der Auslieferung. Hier kommt es in nächster Zeit sicher zu Verschiebungen.