Delivery Hero: BaFin beginnt Überprüfung

Anleger verlieren mehr und mehr das Vertrauen in den Essenszustelldienst Delivery Hero. Nach dem Ausverkauf in der vergangenen Woche haben die Aktien auch am Montagmorgen keinen Halt gefunden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nimmt den Absturz des Aktienkurses nun genauer unter die Lupe.