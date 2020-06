Debatte um Grasser "unangenehm"

Die Verhandlungen über ein Doppelbesteuerungs- und Schwarzgeld-Steuerabkommen mit Liechtenstein haben deutlich an Fahrt aufgenommen. Das sagte der Regierungschef des Fürstentums, Klaus Tschütscher, im Gespräch mit dem KURIER. "Wir wollen noch dieses Jahr den Abschluss schaffen." Denn wenn das Abkommen Österreichs mit der Schweiz in Kraft tritt, sollte ein Regelungsgefälle zwischen den Nachbarstaaten Liechtenstein, Schwiez, Österreich vermieden werden. Dass es sich bei der künftigen Regelung von Stiftungen noch spießt, wollte Tschütscher so nicht bestätigen. "Es gibt keine unüberwindbaren Hindernisse."

Liechtenstein erwartet sich die gleiche Eingangsbesteuerung bei Stiftungen. Derzeit sind es in Österreich nur 2,5 Prozent. Wenn aber ein Österreicher Vermögen in eine liechtensteinische Stiftung transferiert, muss er 25 Prozent an die österreichische Finanz abliefern. Generell hält Tschütscher das Stiftungswesen in seinem Land für transparent. Dies hätten auch internationale Experten so festgestellt; insbesondere die Stiftungsrechtsreform im Jahre 2008 habe die Foundation Governance entscheidend gestärkt.