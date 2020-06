DAX vor dem Zehntausender: Experten erwarten Gipfelsieg

Einkaufsmanager gelten als die Seismographen der Ökonomie. Ihre Meinung wird als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität anerkannt. Ganz besonders gilt das für den ISM, einen Index, der aus Umfragen des Institutes für Supply Management (ISM) unter Einkaufsmanagern entsteht. Er bewegt Finanzmärkte, geht es doch schließlich um die Lage in der größten Volkswirtschaft der Welt.

So zuverlässig die Manager auch sein mögen, so unzuverlässig erwies sich zum Wochenstart der Index selber. Das Institut mit Sitz in Washington gab den Index für Mai am Montagnachmittag mit 53,2 Punkten bekannt. Werte über 50 Punkten zeigen zwar Wachstum. Im Vergleich zum April war das allerdings ein Rückgang um 1,7 Punkte. Das Wachstum der US-Industrie habe überraschend an Tempo verloren, hieß es anschließend folgerichtig. Der Frankfurter Leitindex DAX verlor in den Minuten danach deutlich, auch die US-Börsen starteten mit Verlusten in den Handelstag.

Am Abend gab es allerdings Entwarnung: Das ISM korrigierte die Angaben nach oben. Tatsächlich sei der Index im Mai auf 55,4 Punkte geklettert – was eine robuste wirtschaftliche Erholung in den USA signalisiert.

Der Frankfurter Leitindex DAX konnte auf diese Korrektur nicht mehr reagieren – die Börse war bereits geschlossen. In New York ging es mit den Kursen aber nach oben, wenn auch nur leicht.