Datenschutz immer komplexer - auf die DSGVO folgt ePrivacy

Knapp 300 Tage sind seit der Einführung der berüchtigten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vergangen: Seit 25. Mai 2018 hält das komplizierte Regelwerk die Unternehmen auf Trab. Und Konsumenten, die mit einer Flut an Einwilligungserklärungen konfrontiert werden.

„Wir begrüßen es als Branche grundsätzlich, dass Daten als der Rohstoff der Zukunft reguliert werden“, sagte Robert Bodenstein, Sparten-Obmann Information und Consulting in der Wirtschaftskammer, am Dienstag. Seine Sorge sei, dass überschießende Regeln Geschäftsmodelle in Europa gefährden.

Der nächste Anlassfall lauert nämlich um die Ecke: die ePrivacy-Verordnung, die Bereiche wie elektronische Datenverarbeitung, Werbe-eMails oder Telefonbücher regelt. Das EU-Parlament hat Position bezogen, jetzt beraten die EU-Mitgliedstaaten im Rat. Dann würde über Kompromisse verhandelt – was sich ziehen kann. Angesichts der EU-Wahlen ist eine Einigung vor 2020 unwahrscheinlich.