Das verflixte siebente Jahr

Nach der Freigabe der Euro-Franken-Bindung, die auch an den Aktienbörsen für Hektik sorgte, könnte es an den Märkten schon demnächst wieder rundgehen. Am Donnerstag dieser Woche steht die nächste geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank ( EZB) an. Sollte EZB-Chef Mario Draghi die hohen Erwartungen in ein Anleihen-Kaufprogramm enttäuschen, könnten Kursverluste an den Börsen folgen. Auch rund um die Wahl in Griechenland am kommenden Sonntag könnte es an den Aktienmärkten ungemütlich werden.