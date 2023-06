Das Tanken in Urlaubsländern ist 2023 billiger als im Vorjahr

Das sind die Hochpreisländer

Die Dieselpreise sind aktuell in Schweden, Finnland und Italien am höchsten. Für 50 Liter Diesel seien in Italien mit rund 84 Euro um rund 8,50 Euro mehr zu zahlen als im Schnitt in Österreich, so der VCÖ. In Deutschland kostet eine 50-Liter-Tankfüllung Diesel um rund fünf Euro mehr, in Griechenland um rund drei Euro. In Kroatien sind 50 Liter Diesel um rund 3,50 Euro günstiger als in Österreich. Niedriger ist der Preis für Diesel unter anderem auch in Polen, Slowenien, der Slowakei, Spanien und Tschechien.