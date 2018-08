Das sind Europas Verlierer der US-Sanktionen gegen den Iran

Ein Überblick über einige Branchen:

AUTOHERSTELLER

Die Opel-Mutter PSA um die Marken Peugeot und Citroën hat sich aus dem Iran-Geschäft zurückgezogen, wie sie bereits im Juni ankündigte. Der zweitgrößte europäische Autobauer hatte im vergangenen Jahr 445.000 Fahrzeuge in der Islamischen Republik verkauft, er kontrollierte damit zuletzt fast ein Drittel des Marktes.

Andere Autohersteller haben zurückhaltender auf die neuen US-Sanktionen reagiert: Renault will seine Aktivitäten gegebenenfalls zurückfahren. Auch Daimler und Volkswagen könnten betroffen sein. Daimler kooperiert seit zwei Jahren mit iranischen Firmen bei der Produktion und Vermarktung seiner Fahrzeuge, Volkswagen hatte erst im vergangenen Jahr nach 17 Jahren Abwesenheit die Rückkehr auf den iranischen Markt angekündigt.

LUFTFAHRT

Für große europäische Luftfahrtgesellschaften wie die deutsche AUA-Mutter Lufthansa und British Airways stehen womöglich die Transatlantik-Verbindungen auf dem Spiel, wenn sie ihre Direktflüge nach Teheran aufrechterhalten.

Auch der Flugzeughersteller Airbus könnte betroffen sein: Er will insgesamt 100 Maschinen an die Gesellschaft Iran Air liefern. Das Geschäft hat einen Wert von rund 10 Mrd. Dollar (8,6 Mrd. Euro). Bisher wurden aber nur drei Maschinen geliefert - diese brauchen US-Lizenzen, da einige Teile in den USA gefertigt werden.

ÖLKONZERNE

Der französische Erdölriese Total wollte bisher massiv in das South-Pars-Gasfeld im Persischen Golf investieren. Gemeinsam mit der chinesischen Gruppe CNPC wollte Total 5 Mrd. Dollar einsetzen. Nun dürften die Chinesen das Ölfeld alleine ausbeuten.

Andere große Ölkonzerne wie die britische BP und die italienische Eni warten offiziell noch die Auswirkungen der neuen US-Sanktionen ab.