TV-Rede: Rouhani schwört Iraner auf Ära neuer US-Sanktionen ein

Präsident Hassan Rouhani will sich zum Beginn der US-Sanktionen mit einer Fernsehrede an das iranische Volk wenden. Rouhani möchte am Montagabend um 19.10 Uhr MESZ erklären, wie die Führung in Teheran gegen die Sanktionen vorgehen werde. Die erste Runde der amerikanischen Sanktionen wird am Dienstag um 6.00 Uhr MESZ in Kraft treten.

Mit Spannung wird auch Rouhanis Antwort auf das Gesprächsangebot von US-Präsident Donald Trump erwartet. Er hat sich noch nicht geäußert. Sein Berater und das Außenministerium haben ein solches Treffen zumindest nicht ausgeschlossen.

Sperre für Dollar und Edelmetalle

Die harten US-Sanktionen treten nach dem Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen mit dem Iran wieder in Kraft. Die Maßnahmen waren im Zuge des Atomdeals ausgesetzt worden. Die USA wollen erreichen, dass der Iran keine US-Dollar erwerben und nicht mehr mit Gold und Edelmetallen handeln kann. Auch der Handel mit bestimmten Metallen, Rohstoffen und Industriesoftware soll unterbunden werden.

Mit den Strafmaßnahmen will Trump die iranische Regierung unter Druck setzen. Ziele seien ein besseres Atomabkommen und insgesamt ein Politikwechsel des Irans im Nahen Osten. Der Iran ist in Konflikte unter anderem in Syrien und im Jemen verwickelt.

Trump stichelte erst vor wenigen Tagen auf Twitter und spottete über die Schwäche der iranischen Wirtschaft.