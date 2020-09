Das „Silicon Valley“ des Ostens blutet aus

Weißrussland (Belarus) drohen, die IT-Experten abhandenzukommen. Repräsentativ für die IT-Branche im Land ist ein Hightech-Park, ein lang gestreckter kastenförmiger Bau am Rande der Hauptstadt Minsk. Bis vor Kurzem war diese Sparte noch der ganze Stolz der Wirtschaft des Landes, der mehr als sechs Prozent des Inlandsproduktes ausmachte. Doch nun befindet sich das „Silicon Valley Osteuropas“ schwer in der Krise. Die dortigen Start-ups und deren Mitarbeiter wollen einfach nur weg. Grund ist der radikale Kurs von Staatspräsident Alexander Lukaschenko.

Das hat mehrfache Auswirkungen. Um den Informationsaustausch zu stoppen, lässt die Regierung das Internet zeitweise blockieren, was den 400 IT-Firmen des Technologie-Parks massiv schadet. Ende August unterschrieben 2.500 IT-Fachkräfte einen offenen Brief, in dem sie Neuwahlen forderten und vor dem Kollaps ihrer Branche in Belarus warnten.

Der Hightech-Park wurde im Jahre 2005 von Walerij Zepkalo gegründet, dessen Präsidentschaftskandidatur in diesem Juni durch eine manipulierte Stimmzählung verhindert worden ist. Der ausgebildete Diplomat und Ingenieur wirkte lange als ein Mann des Regimes. Er war mitverantwortlich dafür, dass der ehemalige Sowchose-Direktor Alexander Lukaschenko 1994 ins Amt kam, lernte dann als US-Botschafter Silicon Valley und dessen Potenzial kennen.