Das schwere Rubel-Los der russischen Nationalbank

Nächster Schwächeanfall des russischen Rubel: Am Mittwochmorgen sackte er auf das neue Rekordtief von 54,89 Rubel je Dollar ab. Am Vormittag gab es eine überraschende Wende, der Rubel gewann deutlich an Kraft. Sofort machte das Gerücht die Runde, die russische Notenbank habe wieder Devisenbestände verkauft, um so den Rubel zu stützen. Der Einsatz wirkte allerdings nicht lange, bald darauf gab die russische Währung auch schon wieder nach.

Dass die Notenbank eingegriffen hat, ist mehr als wahrscheinlich. Schon zu Beginn der Woche hatte sie Devisen im Volumen von 700 Millionen Dollar (563,4 Mio. Euro) verkauft, um dem Rubel auf die Beine zu helfen. Doch auch dieser Versuch war verpufft, der Rubel-Absturz ging weiter. Mit Reserven von mehr als 400 Milliarden Dollar zählt die russische Zentralbank zu den größten Devisenbesitzern der Welt. Regelmäßige Interventionen würden diesen Schatz allerdings rasch abschmelzen. Experten schätzen, dass bei unregelmäßigen Interventionen fünf bis zehn Milliarden Dollar aufgewendet werden müssten, um einen spürbaren Effekt zu erzielen.