Das Problem mit der Arbeitslosenquote

Am ersten Tag jeden Monats wird die neue Arbeitslosenquote präsentiert. So auch am Montag. Schon am Vortag kündigte das Sozialministerium per Aussendung an: Die Quote ist von 5,5 Prozent im März des Vorjahres auf 4,8 im März des laufenden Jahres gesunken. Immerhin ein Rückgang von 0,7 Prozentpunkten.

Die Quote wurde nach internationaler Methode von dem EU-Statistikamt Eurostat errechnet und bildet nur einen Teil der Realität ab. Die Zahlen des AMS unterscheiden sich drastisch.

Im Jahr 2018 bescheinigte die Eurostat Österreich etwa eine Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent. Das Arbeitsmarktservice berechnete für dasselbe Jahr eine Quote von 7,7 Prozent.

Woher kommt der Arbeitslosen Gap?