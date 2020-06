Das Mini-Emirat als Big Player

Mit prall gefüllter Brieftasche hat der Emir von Katar, Scheich Hamad bin Khalifa al-Thani, die Umbrüche in der arabischen Welt von Anfang an massiv unterstützt und gefördert: Propagandistisch mit dem TV-Sender Al Jazeera, der in Doha am Gängelband des Monarchen hängt und der zum Leitmedium der "Arabellion" wurde; humanitär, indem er medizinisches Material bereitstellte; und sogar militärisch, als er Waffen an die Aufständischen schickte, sich Kampfpiloten aus Katar an den Bombardements libyscher Stellungen beteiligten und Spezialtruppen am Boden agierten.

Damit hat sich der Emir, der auch eine internationale Militärintervention in Syrien fordert, weit aus dem Fenster gelehnt. Zugleich aber auch eine Führungsrolle unter den Arabern eingenommen. An dieser versucht sich der Scheich schon seit Längerem: Sei es bei der (erfolgreichen) Vermittlung im Libanon 2008 oder als Schlichter im inner-palästinensischen Streit. Auch in den Konflikt-Zonen Darfur, Eritrea/ Äthiopien und Jemen hat er seine Spuren hinterlassen.

Doch was treibt den Mann an? "Seine Agenda ist wenig offensichtlich", schreibt der Spiegel. Zwei Grundlinien sind aber klar erkennbar: Einerseits will Al-Thani das Arabertum wiederbeleben. Andererseits verspürt(e) er eine tiefe Abneigung gegen die eher säkular eingestellten Despoten Gaddafi ( Libyen), Mubarak ( Ägypten), Saddam Hussein ( Irak) und Hafis al-Assad, den Vater von Syriens derzeitigem Machthaber.