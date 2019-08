Das Luxusproblem der Großinvestoren: Wohin mit dem vielen Geld?

Das Abwarten ergibt wenig Sinn: Investoren hoffen schließlich auf Buffetts legendäres Händchen für gute Deals – nicht auf dessen Untätigkeit. Sie wollen ihr Geld nicht in eine überdimensionale Sparbüchse stecken, die nichts oder wenig abwirft.

Das Problem, das Buffett und sein Partner Charlie Munger oft erwähnt haben: Sie warten auf den richtigen Preis für einen Zukauf – und bei den hohen Bewertungen sahen sie keine attraktiven Chancen. Was sogar die eingeschworene Fan-Gemeinde spaltet.

Kritiker monieren, Berkshire habe mit dem Zaudern einen Teil der guten Kurszuwächse an den US-Börsen verpasst. Die treusten Anhänger vertrauen indes darauf, dass ihre Anlage-Gurus die richtige Entscheidung treffen werden. Was zum Beispiel dann der Fall wäre, wenn der Markt einbrechen sollte, weil dann ausreichend Geld in der „Portokassa“ wäre, um bei günstigeren Aktienpreisen zuzuschlagen.