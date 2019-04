Der neue Feuerwehr-Truck für die österreichischen Feuerwehren

Das flächendeckende System der Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland und Österreich befeuert den Umsatz in Europa, auch in Nordamerika erwartet Rosenbauer ordentliche Bestellungen. Siegel: „Wir gehen davon aus, dass der US-Markt den Jahresbedarf von 4000 Fahrzeugen überschreiten wird.“ In den USA unterhält Rosenbauer drei Werke.

Rosenbauer schätzt den weltweiten Markt für die innovative CFT-Technologie auf rund 3.200 Fahrzeuge bis 2030, in Europa könnten 2025 bereits 700 bis 800 Stück im Einsatz sein.