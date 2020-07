Das Erben von Immobilien wird teurer

Erben und schenken von Immobilien könnte bald deutlich teurer sein. Denn die Gebühr, die bei der Eintragung von Eigentumsrechten an einer Liegenschaft ins Grundbuch fällig wird, steigt.

Der Gesetzesentwurf zur Bundesgebührennovelle ist in Begutachtung. Inhalt: Die Grundbuchkosten sollen ab 1. Jänner 2013 auf dem Verkehrswert basieren, nicht wie bisher auf dem Einheitswert. "Was dazu führt, dass die Eintragung einer 120- -Eigentumswohnung in 1040 Wien statt 498 Euro künftig 5280 Euro kostet", sagte Rupert Wolff, Präsident des österreichischen Rechtsanwaltskammertags. Bei einer unentgeltliche Übertragung im Rahmen einer Scheidung ändert sich hingegen kaum etwas.

Vor einem Jahr hat der Verfassungsgerichtshof die Gebührenregelung gekippt, weil unterschiedliche Grundlagen für die Berechnung der Gebühr herangezogen wurden: Für Immobilienkäufe den Verkehrswert (Kaufpreis), für Schenkungen und Erbschaften den wesentlich niedrigeren Einheitswert. Damit soll Schluss sein. Dazu werden alle Immobilienübertragungen auf den Verkehrswert abgestellt – und so empfindlich teurer. "Die Justizministerin will massive Gebührenerhöhungen durch zahlreiche Ausnahmen verhindern", sagt Sven Pöllauer, Sprecher des Justizministeriums. Diese sollen für Familien gelten.