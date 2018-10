Das braucht die Börse, um wirklich Wohlstand zu verteilen

- Verlustvortrag

Wenn der Aktionär mit Gewinn verkauft, will der Staat seinen Steueranteil. Wenn allerdings mit Verlust verkauft wird, bleibt der Staat außen vor. „Das ist ärgerlich“, so Boschan, der einen unbegrenzten Verlustvortrag einfordert. So kann der Verlust mit Gewinnen in den Folgejahren gegengerechnet werden.

- Wissen

Um zu eruieren, wie es um das Wirtschaftswissen steht, müsse Österreich unbedingt das entsprechende Pisa-Modul (Financial Literacy) mitmachen. Boschan: „Es ist vollkommen unverständlich, dass Österreich und Deutschland da nicht mitmachen.“ Nächster Schritt wäre es, Wirtschaftsbildung zum verpflichtenden Teil der Lehrpläne zu machen.

Den potenziellen Anlegern legt der Börse-Chef ans Herz: „Wenn ich an Wirtschaftswachstum und Innovationen glaube, muss ich das für mich nur noch umsetzen.“ Also ein iPad nicht nur benutzen, sondern auch in Apple investieren. Und über die Wiener Börse sagt er: 85 Prozent der heimischen Aktien seien in ausländischer Hand. „Warum geht die Kohle ins Ausland?“