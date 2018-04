Dank Zinstief: Zweitbestes ÖBB-Ergebnis aller Zeiten

Österreichs Staatsbesuch in China ist gefühlt schon eine kleine Ewigkeit her. Tatsächlich sind 14 Tage vergangen – so lange war der 600- Meter-Containerzug aus Chengdu unterwegs, der am Freitag in Wien eintrifft. Der erste Direktzug soll nicht der letzte bleiben: Die ÖBB wollen ihre Gütersparte Rail Cargo, die bisher in 18 Ländern vertreten ist, expandieren. In Richtung Osten, aber auch im „hohen Norden“ sollen neue Länder erschlossen werden.

Apropos Premiere: In der ÖBB-Bilanz 2017 war die Gütersparte mit 2,2 Mrd. Euro erstmals der umsatzstärkste Bereich. Sie hängte den ÖBB Personenverkehr (2,14 Mrd. Euro Umsatz) und die Infrastruktur (2,1 Mrd.) knapp, aber doch ab. Zum Gewinn trug sie jedoch am wenigsten bei. „Alle Teilkonzernbereiche haben positiv abgeschlossen“, betonte ÖBB-Chef Andreas Matthä indes. Der Konkurrenzkampf sei in der Gütersparte hoch – und Rail Cargo stärker gewachsen als Rivalen aus der Schweiz, Deutschland oder Polen.

Ein Problemfall bleibt Stückgut – das Joint Venture Q Logistics mit der Salzburger Firma Quehenberger ( der KURIER berichtete) brachte ein negatives Ergebnis „im niedrigen zweistelligen Bereich“ ein. Der Firmenwert musste um 4,2 Mio. Euro abgeschrieben werden.

Vor Steuern (EBT) erzielte der ÖBB-Konzern 176 Mio. Euro Gewinn – ein Plus von 6 Prozent, das zweitbeste Ergebnis nach 2015. Möglich machte das ein Sondereffekt: Die ÖBB finanzieren sich neuerdings über die staatliche Schuldenagentur (ÖBFA) und profitieren von der guten Bonität der Republik. Das half im Vorjahr, 28 Mio. Euro an Zinskosten zu sparen.