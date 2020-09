Daimler zahlt im US-Dieselstreit 875 Millionen Dollar

Daimler muss Insidern zufolge in den USA 875 Mio. Dollar (738,2 Mio. Euro) für die Beilegung des Rechtsstreits um überhöhte Dieselemissionen zahlen. Das war am Montag im Vorfeld der für den Nachmittag (Ortszeit) in den USA geplanten Veröffentlichung des Vergleichs mit den Behörden zu erfahren. Darin werde von dem deutschen Autobauer nicht verlangt, die US-Fahrzeuge zurückzukaufen, hieß es.

Daimler werde die Fahrzeuge reparieren und erweiterte Garantien anbieten. Daimler äußerte sich zunächst nicht. Der Vergleich soll um 14.00 Uhr Ortszeit auf einer Pressekonferenz in den USA veröffentlicht werden.