Daimler will Werk im französischen Hambach verkaufen

Der deutsche Autobauer Daimler will sein Werk im französischen Hambach verkaufen. Man beabsichtige, die weltweiten Produktionskapazitäten an die zu erwartende Entwicklung des Marktes anzupassen und neu auszurichten, teilte der Konzern am Freitag. "Deswegen beabsichtigen wir, Gespräche über den Verkauf des Werks Hambach aufzunehmen", kündigte Vorstandschef Ola Källenius an.

Der Kleinwagen Smart, der bisher im Werk in Hambach gebaut wird, soll künftig in China produziert werden. Daimler beschäftigt in Hambach rund 1.600 Mitarbeiter.