Daimler hält trotz Sparkurses an Berliner Werk fest

Die Coronakrise sorgt für tiefrote Zahlen bei Daimler und zwingt den Autobauer zur Verschärfung seines sowieso geplanten Sparkurses. Im zweiten Quartal fuhr der Konzern rund zwei Milliarden Euro Verlust ein. Schäfer sagte, es gehe jetzt um die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität des ganzen Konzerns.

"Das ultimative Kriterium ist die Gesundheit dieses Unternehmens", sagte er zum Sparkurs.

Die Coronakrise beschleunigt in der ganzen Branche die Transformation von Verbrenner- zu Elektromotoren. "Wir können die Realität nicht ignorieren, die sich draußen im Markt bildet", sagte Schäfer. Bei vielen bestehenden Motoren werde man die Produktion herunterfahren oder sich ganz verabschieden - dies beispielsweise für den Sechszylinder-Dieselmotor, der nur noch bis 2021 in Berlin gefertigt werde.

Im Gegenzug werde man stärker beispielsweise in die Batteriezellforschung investieren. Im Gespräch ist, dass in Stuttgart-Untertürkheim eine Zellproduktion angesiedelt wird.

Schäfer sagte, dass Mercedes-Benz in den Jahren mit starkem Wachstum bewusst Produktion in Osteuropa oder China angesiedelt hat, um mit einer "Mischkalkulation" der deutschen Hochlohnstandorte mit personalkostengünstigeren im Ausland die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Kein Werk könne deshalb davon ausgehen, für immer den Personalstand zu halten.

Die Montagewerke müssen sich vorerst keine Sorgen machen, Stellen in den kommenden Jahren zu verlieren. "Wir gehen derzeit von keinem Einfluss auf die Beschäftigung aus", sagte Schäfer. Die Aufbauwerke seien voll ausgelastet. Sie müssten aber im Rahmen der bestehenden Personalstärke andere Wege zu Kosteneinsparungen finden.

Der Daimler-Gesamtbetriebsrat warf dem Vorstand am Freitag vor, gar nicht mehr in Bereiche der herkömmlichen Antriebe investieren zu wollen. "Und wenn überhaupt, dann in Polen oder Rumänien." Das Unternehmen wolle mit der Begründung, dass zu wenig Geld für Investitionen in herkömmliche Bereiche da sei, Komponenten verlagern oder fremd beziehen. Mitarbeiter in diesen Bereichen müssten akut um ihre Jobs bangen.

Der Betriebsrat machte seine Haltung klar: "Die herkömmlichen Produkte finanzieren unseren Weg in die Zukunft." Man lehne es ab, diese "Nabelschnur aufgrund des aktuellen Kostendrucks ohne Beschäftigungsalternativen für uns radikal abzuschneiden".