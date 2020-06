D: Wachstumstöne fürs Spardiktat

Am 16. April gab Merkel intern den Auftrag an alle zuständigen Ressorts, Möglichkeiten für ein solches Wachstumsprogramm zu suchen. Es soll sich, so die Vorgabe im sechsten Stock des Kanzleramts, vor allem aus Umwidmungen finanzieren. Hauptquelle soll der EU-Strukturfonds sein, dessen Regeln zum Anzapfen weiter gelockert werden. Notfalls könnte auch die Europäische Investitionsbank mit ihrem neuen deutschen Chef Werner Hoyer mehr tun als bisher. Sie bräuchte dafür aber neue Steuergeld-Milliarden von den Mitgliedern, die diese wieder leihen müssten.

Beim EU-Gipfel im Juni will Merkel die geschönte Optik durch die Umbenennung des Fiskalpakts verstärken: Schon Kanzler Kohl machte 1996 die Umtaufe des Stabilitätspakts in "Stabilitäts- und Wachstumspakt" dem französischen Neuling Chirac zum Geschenk. Geholfen hat das zwar weder der Stabilität des Euro noch dem Wachstum in Euro-Land. Doch das schert wahlkämpfende Populisten in Frankreich so wenig wie in Deutschland: Auch die SPD jubelt schon über Merkels "Einlenken".