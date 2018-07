"D-Sol": Teilzeit-DJ David Solomon wird Goldman-Sachs-Chef

Die Investmentbank Goldman Sachs macht den geplanten Wechsel an ihrer Spitze offiziell: Lloyd Blankfein wird Ende September als Vorstandschef zurücktreten und zum Jahresende den Verwaltungsratsvorsitz abgeben. Das teilte die US-Bank am Dienstag mit.

Sein Nachfolger auf beiden Posten wird Vorstand David Solomon, der im April bereits zur alleinigen "Nummer zwei" hinter Blankfein befördert worden war und in seiner Freizeit als DJ auflegt. Laut CNN tritt er unter dem Bühnennamen DJ D-Sol auf. Solomon hatte demnach schon Auftritte in New York, L.A. und auf den Bahamas.