Cyberexperte: „Wir unterschätzen die Macht der sozialen Medien“

Man könnte viel mehr tun. Cybersecurity ist ein Querschnittsthema und bei uns nicht eindeutig einem Ministerium zugeordnet. Niemand hat Durchgriff. Das könnte irgendwann einmal enden wie in Galtür. Erst nach diesem „Elektroschock“ hat man Vorkehrungen für Lawinenunglücke getroffen und Black Hawks angeschafft. Europa hat Nachholbedarf, um cybertüchtig zu werden. Je weiter weg von der Ukraine man ist, desto unaufmerksamer ist man in Westeuropa. Es braucht eine engmaschige Kooperation zwischen der öffentlichen Hand, systemkritischen Unternehmen und der Wirtschaft im Allgemeinen. Durch die fortschreitende Digitalisierung und KI-Nutzung wird die Welt vernetzter und damit verwundbarer.

Kann man also sagen, dass die Österreicher in der Pendeluhr schlafen?

Ja, es braucht Cybersecurity in Echtzeit. Aber im Durchschnitt entdecken Unternehmen heute weltweit erst nach sechs bis sieben Tagen, dass sie ein Problem haben. Was viel zu spät ist. Nach amerikanischen Börseregeln muss man spätestens nach vier Tagen mitteilen, ob man einen ernsthaften Vorfall hat. Mit der neuen NIS2-Richtlinie der EU muss man bei Verdacht sogar schon innerhalb von einem Tag Meldung machen. Deswegen steigt der Blutdruck überall. Man muss auch angeben, wer im Unternehmen verantwortlich ist. Ich empfinde es als österreichisches Versagen, dass das noch nicht in ein lokales Gesetz gegossen worden ist.

Die Firma muss das Problem also blitzschnell lösen.

Einerseits Nationalstaaten: Ihnen geht es um Spionage, Wissenstransfer und Disruption. Sie kommen großteils aus der östlichen Hemisphäre. So hat Russland schon vor der Invasion in der Ukraine deren Telekommunikationsnetzwerke und Energie-Infrastruktur im Cyberraum angegriffen. Oder es geht um Geld: Sogar manche Staaten nützen Ransomware als Einnahmequelle. Und dann sehen wir eine neue Gruppe, die „Hacktivists“: In Lateinamerika hat eine Gruppe aus Umwelt-Gründen einen Gas-Pipeline-Provider außer Gefecht gesetzt. Dank Künstlicher Intelligenz auf der Angreiferseite wird die Zeit zwischen Eindringen in eine Organisation und Abschöpfung von Daten viel kürzer. Vor zwei Jahren waren das ungefähr neun Tage, jetzt ist es meist nur ein Tag oder weniger.

Palo Alto ist Weltmarktführer in Cybersecurity und hat rund 80.000 Kunden, auch im öffentlichen Sektor. 70 Prozent der 2.000 wertvollsten globalen Unternehmen sind Klienten von Palo Alto. Es besitzt laut Reisinger den größten Cyber-Telemetry-Datalake weltweit und scannt dafür permanent das Internet, um neue Bedrohungen zu erkennen. Die Firma hat einen Börsenwert von circa 128 Mrd. Euro und einen Umsatz von 8,5 Mrd. Euro im Jahr

Tiktok ist chinesisch. Gibt es die Gefahr, dass chinesische Studenten in Wien Know-how – etwa in der Quantenphysik – ausspionieren?

Das zu beurteilen, maße ich mir nicht an. Irgendwann einmal wird die Quantenforschung so weit fortgeschritten sein, dass man heutige Verschlüsselungsmechanismen entschlüsseln kann. Dazu werden in Amerika gerade vorausschauende Standards gemacht. Man muss sich darauf vorbereiten, dass Daten heute abgezogen werden, um sie schon für diesen Fall zwischenzulagern.

Bereiten wir uns im heimischen Bildungswesen gut genug auf all das vor?

Es wäre erfreulich, gäbe es mehr Studenten, die sich für dieses Thema interessieren. Wir haben gute Ausbildungseinrichtungen und Super-Talente, aber viel zu viele wandern in die USA aus. Unser erfolgreiches europäisches Wachstumsmodell der vergangenen Jahrzehnte – also ein Verteidigungsschirm durch die USA, billige Energie aus Russland und ein toll wachsender Absatzmarkt in China – bricht ein.

Bei einem chinesischen Angriff auf Taiwan gäbe es die nächsten Sanktionen.

Ja, wobei viele Experten meinen, dass China sehr genau beobachtet, was in der Ukraine passiert. Deswegen ist eine entschiedene Position so wichtig.

Hat sich Ihr Blick auf Österreich als Vielreisender verändert?

Grundsätzlich bin ich Optimist. Österreich hat so viele Assets! Wir sind super bei industrieller Automatisierung, Umwelttechnologie, Tourismus und haben viele Hidden Champions neben dem gesunden Handwerksmittelstand. Aber wir müssen auch weiterhin bereit sein, als Gesellschaft die Extrameile zu gehen.